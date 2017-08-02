В пассажирском флоте Архангельска появятся новые суда: «Сапфир» и «Аквамарин»

На линию уже вышел теплоход «Сапфир-I». Пассажирское судно типа «Москва» не сильно отличается от архангельских теплоходов по техническим характеристикам.

Последние годы «Сапфир-I» работал в Санкт-Петербурге. А с 2016 года стоял на ремонте в Лайском судоремонтном заводе: на судне заменили всю техническую начинку, установили современную систему навигации, для пассажиров построили новый салон. Некоторые горожане уже успели покататься на «Сапфире-I». По выходным дням на нем проходят речные прогулки по акватории Северной Двины. А в день ВМФ «Сапфир-I» участвовал в параде судов.

— Эта навигации для «Сапфира-I» испытательная. Он встает на замену других теплоходов и на катания. Работать на постоянной речной линии начнет с будущей весны, – рассказывает начальник пассажирского районного управления Руслан Епишев.

В следующем году в семье речных судов ожидается еще одно пополнение. К выходу на Северную Двину готовится теплоход «Аквамарин». Сейчас он тоже в Лайском доке – на теплоходе частично производится замена корпуса, переоборудуется машинное отделение, зимой начнутся работы по строительству пассажирского салона. А ближе к маю «Аквамарин» покрасят – он станет бело-синим, как и все пассажирские суда речного порта, - сообщает портал "Правда Севера".

— Теплоходы «Сапфир-I» и «Аквамарин» не новые. Но после модернизации мы получаем хорошие пассажирские суда, которые смогут работать на реке еще добрый десяток лет, – говорит Руслан Епишев.