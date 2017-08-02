Температура воздуха ночью +6,+11°; днем +18,+23°, на северо-востоке области +14,+19°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 16 августа, 19:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/16/52356.html
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16 августа в Поморье ожидается переменная облачность и туман
Переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-западный и южный 2-7 м/с, в северных районах 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +6,+11°; днем +18,+23°, на северо-востоке области +14,+19°, - сообщает Северное УГМС.
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