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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/15/52350.html

Общество

Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проекты

Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проекты
Фото ИА Регион 29
14 августа Игорь Орлов побеседовал с участниками "Команды 29" в неформальной обстановке — с песнями у костра, — а сегодня команды отчитались по проделанной работе в рамках образовательной программы.

Первой выступила команда, разрабатывавшая проект технополиса неподалёку от Архангельска.

Технополис — место, где будут представляться и реализовываться сложные технические проекты, а, кроме того, там смогут жить люди, которые будут работать в этой сфере.

Затем участники представили свои решения кейсов, посвящённых инновациям в медицине области, стратегии развития региона и развитию  адаптивной физкультуры в Поморье. Последний кейс решала проектная группа № 14.

— Мы поставили главную цель — открыть в четырё муниципальных образованиях области группы по адаптивному спорту для людей с ограниченными возможностями с участием бизнеса, НКО и государства, — рассказала участник этой команды Алина Чащина.

Губернатор обратил внимание на этот кейс и пообещал поддержку на всех уровнях власти, а также предложил проектной группе составить заявку на получение президентского гранта.

Следующий проект был посвящён волонтёрскому движению в Архангельской области. Приехав на «Команду 29», волонтёры из разных муниципальных образований решили объединиться и создать единую региональную организацию, чтобы всегда иметь возможность связываться и знать, что происходит в соседних районах области в волонтёрской среде. 

Губернатор пояснил, что никаких препятствий для создания такой организации нет, и он полностью поддерживает эту инициативу.

Кейс № 4 был посвящён созданию технопарка. Члены проектной группы рассказали, что главная цель этого кейса — развитие дополнительного технического образования в Архангельске и области, - пишет ИА "Регион 29".

Бурное обсуждение вызвали результаты работы кейса о развитии туризма в Архангельской области. Группа кейса предложила создать туристический маршрут от Архангельска до Каропогор, Пинеги и Мезени. 

Маршрут будет включать в себя традиционный туризм, знакомство с культурными традициями и архитектурой Севера, а также экстремальный отдых — проектная группа предлагает организовать парашютные прыжки в Архангельской области, ведь пока ближайшее место, где можно прыгнуть с парашютом, — это Вологда.

— Позволю не согласиться с вами, не стоит раскрывать сразу все «фишки» нашей области сразу. Надо делать туры выходного дня по определённым пунктам, потому что проехать все эти пункты одним маршрутом будет довольно сложно даже физически. Кроме того, нам нужно развивать туристическую инфраструктуру в регионе, — отметил губернатор.

Последним рассматриваемым проектом стал кейс № 5 о раздельном сборе отходов Устьянском районе. Проектная группа отдельно остановилась на сборе алюминия, пластика, макулатуры и опасных отходов.

К проекту на «Команде 29» присоединились участники из Онеги и Вельска, где есть похожие проблемы со сбором мусора. По мнению членов проектной группы в этот процесс нужно активно включаться и налаживать взаимодействие властей, бизнеса и местного населения в решении экологических проблем региона.

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