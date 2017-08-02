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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/15/52348.html

Общество

Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодня

Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодня
Свой взгляд на проблемы и возможности выхаживания детей в Архангельской области высказывает Николай Павловский, врач‑неонатолог высшей квалификации областного роддома, кандидат медицинских наук. Публикация называется «Мы возьмем только тяжелые случаи».

В сентябре начнёт работу новый областной телевизионный канал «Регион 29».

Светлана Дейнеко, шеф‑редактор телевизионного направления холдинга АТК‑Медиа рассказывает почему этот проект неизбежен и почему телезрителю стоит его ждать. Публикация так и называется «Новое ТВ: неизбежное свершилось».

В гостях у «Правды Севера» побывал известный писатель Владимир Личутин.

В редакцию он зашёл, когда возвращался с Мезени – ездил помянуть брата, художника Василия Личутина, который недавно ушёл из жизни. Владимир Владимирович рассказал о чувствах, которые вызвала поездка на малую родину, о том, как трудно писать правду и иметь зоркий глаз.

Власти Архангельска обещают навести порядок с перевозками пассажиров в областном центре, автоперевозчики угрожают городу коллапсом. Вот так и продолжается спор тех, кто сам в городском транспорте не ездит. А горожанам такие поездки все более становятся невмоготу. В чем суть спора администрации города и автоперевозчиков – в корреспонденции «Автобусная перестройка».

Почему Соловки, несмотря на бытовые проблемы и природные условия, остаются привлекательным местом для жизни? И почему муниципальная баня на острове стала местом решения проблем? Об этом разговор с Евгением Тютюковым, главой Соловецкого поселения. Интервью называется «В новейшей истории Соловков не построено ни одного дома».

Устроиться студенту подработать сейчас не проблема. Что многие и делают – хотя бы на какое‑то время учёбы улучшая своё финансовое положение. А что делать иностранному студенту, который в деньгах тоже нуждается? О своем личном опыте поиска подработки в Архангельске рассказывает студент из Узбекистана. Название публикации весьма красноречивое – «Когда карман не спрашивает».

Типография «Правда Севера» открывает двери современному искусству. Кто знает, может, это начало нового «Гаража»? Об этом – в заметках корреспондента газеты, которые называются «Роман в цехах».

В постоянной рубрике «Вкус чтения с Доролюбовкой» читатели узнают на какие новинки стоит обратить внимание, чтобы получить от чтения максимум удовольствия и пользы. Подборка озаглавлена «Приветливо встречать чужих».

«От Суфтина –до Сахарова, от Сталина – до Путина» – это интригующее название заметок Сергея Доморощенова, посвященных столетию газеты. Они опубликованы под постоянной рубрикой «История «Правды Севера» в фотографии» и посвящены собкору Владимиру Потехину, который работал в журналистике при восьми руководителях страны и при восьми главных редакторах газеты.

В номере также опубликована афиша основных культурных событий августа, которые намечаются и в Архангельске, и в области.

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