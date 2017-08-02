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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/15/52346.html

Общество

Третья летняя школа САФУ-ВШЭ будет посвящена Соловкам

Третья летняя школа САФУ-ВШЭ будет посвящена Соловкам
Фото пресс-службы САФУ
Летняя школа САФУ-ВШЭ открылась 14 августа. В этом году участниками школы стали 70 человек из САФУ, Высшей школы экономики (Москва, Санкт-Петербург) и эксперты из Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии.

Участники школы будут работать в шести проектных группах: инженерная, экологическая, социологическая, историческая, информационная, экономическая. От САФУ участвуют сотрудники научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина студенты и преподаватели Высшей инженерной школы, Высшей школы права, экономики и управления, Высшей школы естественных наук и технологий, Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем, Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации.

«С одной стороны, Соловки — уникальная территория, здесь есть, что изучать историкам, экологам, культурологам, социологам и физикам. Во-вторых, у Поморского госуниверситета и Архангельского государственного технического университета были давние традиции реализации образовательных и научно-исследовательских проектов на островах. Здесь проводились археологические экспедиции ПГУ, а потом и САФУ, работали стройотряды, биологи в Ботаническом саду проводили исследования. Арктический плавучий университет часто заходит на Соловки, включая эту территорию в свои исследовательские программы. Обсуждается возможность создания на Соловках научно-образовательного центра университета, уже подготовлена его концепция и обоснование. Наши летние школы — это работа и по осмыслению необходимости такого центра», − отметила Светлана Тюкина, руководитель летней школы.

В рамках Форума Святителя Филиппа 19 августа 2017 преподаватели летней школы проведут круглый стол по проблемам сохранения и развития духовного, историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага.

В рамках летней школы пройдут не только лекции, полевые исследования, но и практические занятия в режиме проектной работы, мастер-классы и экскурсии по Соловкам.

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