На «Команде 29» прошёл традиционный вечерний костёр

С 12 августа В лагере «Орлёнок» в Онежском районе работает молодежный форум «Команда 29», собравший почти 200 молодых активистов из городов и районов области.

В программе форума – знакомство и встречи, работа в группах над конкретными задачами, отдых на живописной территории лагеря и песни у костра.

В этом году перед участниками форума стоит сложная задача – не просто предложить продуманное решение конкретной проблемы, а включиться в её решение.

В этом году традиционный костёр посетил губернатор области.

На встрече с молодежью Игорь Орлов выступил как эксперт в разработке некоторых кейсов, ответив на вопросы участников команд.

Разработчики кейса модели привлечения молодежи в избирательный процесс поинтересовались у губернатора, что он думает о низкой избирательной активности молодых людей.

Игорь Орлов ответил, что отсутствие молодежи среди членов представительной или исполнительной власти говорит о том, что она не видит перспектив у данной территории и это очень тревожный сигнал.

— Молодежь должна видеть связь между своей избирательной активностью и позитивными изменениями на территории – это главный инструмент привлечения её в избирательный процесс, – сказал Игорь Орлов.

Разработчики кейса медицинских инноваций – студенты СГМУ – обратили внимание Игоря Орлова на отсутствие современного электронного атласа всех биоресурсов области. А молодежь, занимающаяся вопросами адаптивного спорта, предложила продумать поддержку программы по организации ЛФК для детей-инвалидов.

Завершился молодежный костер традиционным исполнением любимых песен и общим снимком на память, - сообщает пресс-служба правительства области.