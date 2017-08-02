Новости дня

В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка

В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину

На улицах Цигломени зажгутся новые фонари

Мобильная версия 16+

Вторник, 15 августа, 20:58

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/15/52345.html

Общество

На «Команде 29» прошёл традиционный вечерний костёр

На «Команде 29» прошёл традиционный вечерний костёр
Фото пресс-службы регионального правительства
С 12 августа В лагере «Орлёнок» в Онежском районе работает молодежный форум «Команда 29», собравший почти 200 молодых активистов из городов и районов области.

В программе форума – знакомство и встречи, работа в группах над конкретными задачами, отдых на живописной территории лагеря и песни у костра.

В этом году перед участниками форума стоит сложная задача – не просто предложить продуманное решение конкретной проблемы, а включиться в её решение.
В этом году традиционный костёр посетил губернатор области. 

На встрече с молодежью Игорь Орлов выступил как эксперт в разработке некоторых кейсов, ответив на вопросы участников команд.

Разработчики кейса модели привлечения молодежи в избирательный процесс поинтересовались у губернатора, что он думает о низкой избирательной активности молодых людей.

Игорь Орлов ответил, что отсутствие молодежи среди членов представительной или исполнительной власти говорит о том, что она не видит перспектив у данной территории и это очень тревожный сигнал.

— Молодежь должна видеть связь между своей избирательной активностью и позитивными изменениями на территории – это главный инструмент привлечения её в избирательный процесс, – сказал Игорь Орлов.

Разработчики кейса медицинских инноваций – студенты СГМУ – обратили внимание Игоря Орлова на отсутствие современного электронного атласа всех биоресурсов области. А молодежь, занимающаяся вопросами адаптивного спорта, предложила продумать поддержку программы по организации ЛФК для детей-инвалидов.

Завершился молодежный костер традиционным исполнением любимых песен и общим снимком на память, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Сегодня 13:12

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Тыко ВылкаСегодня 18:02

В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный Сегодня 15:09
1 комментарий

Перемены наступили. Но от них не легчеСегодня 10:25
10 комментариев

15 августа в Поморье пройдут небольшие дождиСегодня 09:01

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского районаВчера 13:58
3 комментария

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Тыко ВылкаСегодня 18:02

На улицах Цигломени зажгутся новые фонариСегодня 17:29

Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проектыСегодня 15:15

Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодняСегодня 14:15

Третья летняя школа САФУ-ВШЭ будет посвящена СоловкамСегодня 13:46

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка

На улицах Цигломени зажгутся новые фонари

Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проекты

Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодня

Третья летняя школа САФУ-ВШЭ будет посвящена Соловкам

Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом

В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину

В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителей

В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный

В Котласе прокуратура обнаружила нарушения при перевозке почтовой корреспонденции

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

Фанаты "Водника" объединились в клуб

В Котласе пройдёт большой спортивный праздник

В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru