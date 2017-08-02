На форуме "Команда 29" прошла стартап-игра по дизайн-мышлению

На третьем дне девятого регионального молодежного форума «Команда 29» представитель Фонда развития интернет-инициатив устроил для участников игру по креативному мышлению.

Напомним, работа на девятом форуме выстроена по новой концепции, которая разработана областным Домом молодёжи и Корпорацией развития Архангельской области. Каждая из команд заниматся кейсом, направленным на решение реальных задач под руководством заказчиков со стороны органов власти и организаций. Всего участники «Команды 29» решают тринадцать кейсов. Результаты работы проектных групп будут представлены главе региона и заказчикам 15 августа.

В работе форума также принимают участие более 60-ти региональных и шесть федеральных экспертов. Один из них устроил сегодня для ребят необычную деловую игру по дизайн-маышлению, - сообщает пресс-служба Корпорации развития АО. «Цель дизайн мышления - идти от чего-то стандартного, что уже сейчас есть, к созданию чего-то нового. Я объясняю методику работы и даю вводные по сфера — начиная от домашних животных, заканчивая общественным транспортом. Сначала мы выясняем с ребятам, какие проблемы существуют в той или иной сфере, а потом начинается мозговой штурм по их решению», - рассказал представитель Фонда развития интернет-инициатив, создатель проекта «ЕТранспорт» Михаил Авдеев. По его словам, оцениваются работы ребят по трем критериям: легко реализуемая идея, её эффективность и возможность её воплотить здесь и сейчас. «Возможно, мы не встретили уж совсем новых идей, но мы посеяли правильное зерно для развития таких проектов. Мы дали такие методики, которые позволят начинающим предпринимателям быстрее ошибаться, учитывать свои ошибки и снова создавать продукты будущего», - добавил Михаил Авдеев.

Команды придумывали свои решения для тех или иных проблем. Таким образом, каждая задача получила множество идей. В ходе игры молодежь предложила и нестандартные решения, например, создать парикмахерский автомат, одноразовую машину и даже нано-контейнер для утилизации. «Игра очень понравилась, она простая и при этом гениальная. Мозговой штурм помогает выйти за рамки своего сознания, получить новый поток мыслей. Все участники активно включались в обсуждения, каждый хотел придумать что-то новое и оригинальное. Мы отлично поработали!», - поделился впечатлениями Александр Журило, участник форума «Команда 29».