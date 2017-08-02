В Соломбале жильцы пяти домов вышли на субботник

В Соломбале будет благоустраиваться большой двор пяти многоквартирных домов по ул. Красных партизан, д. 16, д. 16 корпус 1, д. 18, д. 20, д. 22.

Больше 700 жителей пятиэтажек приняли решение об участии в этом проекте и уже в этом году смогут отремонтировать свой двор совместно с подрядной организацией ООО «Элина», получившей право выполнения ремонта по итогам электронного аукциона.

Жители домов Николай Доильницын и Владимир Агеев уверены, что трудовое участие – одно из обязательных условий ремонта двора.

- Именно поэтому мы с соседями вышли во двор для спиливания старых разросшихся кустов у подъездов, корчеванию пней и корней. Это стоило сделать еще раньше, ведь кусты разрослись настолько, что в квартирах первого этажа мало солнечного света и полностью закрыт обзор, - отметили соседи.

Жители взяли свои инструменты, пригласили представителя подрядной организации и приступили к работе. Посоветовались с соседями из других подъездов, отметили, какие кустарники спилить, а какие пересадить, - сообщает пресс-служба администрации города.