В Соломбале жильцы пяти домов вышли на субботник

Больше 700 жителей пятиэтажек приняли решение об участии в этом проекте и уже в этом году смогут отремонтировать свой двор совместно с подрядной организацией ООО «Элина», получившей право выполнения ремонта по итогам электронного аукциона.
Жители домов Николай Доильницын и Владимир Агеев уверены, что трудовое участие – одно из обязательных условий ремонта двора.
- Именно поэтому мы с соседями вышли во двор для спиливания старых разросшихся кустов у подъездов, корчеванию пней и корней. Это стоило сделать еще раньше, ведь кусты разрослись настолько, что в квартирах первого этажа мало солнечного света и полностью закрыт обзор, - отметили соседи.
Жители взяли свои инструменты, пригласили представителя подрядной организации и приступили к работе. Посоветовались с соседями из других подъездов, отметили, какие кустарники спилить, а какие пересадить, - сообщает пресс-служба администрации города.