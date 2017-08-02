Памятный знак в честь участников ВОВ освятили в деревне Летополе

Чин совершил наместник Артемиево-Веркольской обители архимандрит Иосиф (Волков).

«Очень важно чтить память ушедших от нас предков. Если мы поминаем их, то и после нашего отшествия кто-то будет за нас молиться», — отметил священник.

«В деревне живет около 30 человек, но они стремятся сохранить память о своих предках, — рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина.

— Памятный знак изготовлен из большого камня, который везли семь километров на тракторе до Летополы. Его очистили от мха, покрыли специальной пропиткой и лаком, вокруг сделали металлическую ограду и проложили дорожки».

Инициатором создания памятного знака стала местная жительница Екатерина Богданова. Деньги собирали летопольцы и те, кто сейчас живет в деревне, и те, кто уже уехал отсюда. Помог в организации и пинежский поисковый отряд «Факел».

Именно поисковикам принадлежала идея акции «Дом со звездой», которую поддержали в деревне. С 2015 года активисты «Факела» прикрепляют звезды к домам, где жили участники Великой Отечественной войны. «В Летополе таких звезд 52, и шесть из них на одном доме, — рассказала Людмила Соснина. — Только с начала 2017 года в Пинежском районе поисковики установили 600 звезд, а к концу года их будет одна тысяча».