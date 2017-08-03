Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, ночью на юге и юго-востоке возможны шквалистые усиления до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +17,+22°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 15 августа, 10:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/15/52334.html
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15 августа в Поморье пройдут небольшие дожди
Переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, на юго-востоке области грозы, местами ливни.
Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, ночью на юге и юго-востоке возможны шквалистые усиления до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +17,+22°, - сообщает Северное УГМС.
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