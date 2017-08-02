В "Онежском Поморье" медведица с медвежатами угодила в фотоловушку

«Самка легко вступает в конфликты, но преимущественно с одной целью – отогнать угрозу от детенышей. Прогоняются с трудом и требуют очень осторожного обращения. Здесь главное – не убегать, иначе у зверя сработает инстинкт преследования.
Если убедить медведицу в том, что вы не желаете медвежатам ничего плохого, если не лезете к ним обниматься и делать селфи, не встаете между самкой и ее детенышами, отгоняете собак и потихоньку отступаете назад, очень много шансов, что останетесь невредимыми» - отметил Михаил Кречмар, главный редактор «Русского охотничьего журнала».