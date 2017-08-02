Подростки из Северодвинска отправятся на международные соревнования в Германию

Как сообщил руководитель северодвинской общественной организации инвалидов с потерей слуха Сергей Зверев, эта поездка является продолжением обмена делегациями, начало которому было положено в предыдущие годы.

Соревнования в Северодвинске проходили по четырём видам спорта. Это плавание, боулинг, настольный теннис и мини-футбол. В них приняли участие более 90 ребят из Архангельской области и Германии. Немецкую молодёжную команду представляли подростки из детского дома города Царкенау.

Руководитель немецкой делегации вручил главе города и команде ребят приглашение на участие в Молодёжных международных соревнованиях - 2017.

С 19 по 29 августа двенадцать подростков из города корабелов будет участвовать в международных соревнованиях. Четверо из них - сироты, они приехали из детских домов Архангельской области получать профессиональное образование. Остальные являются членами северодвинской общественной организации инвалидов с потерей слуха.

Наши земляки будут состязаться со своими сверстниками из европейских государств в пляжном волейболе и мини-футболе. К участию заявлено 20 команд в основном из детских домов Германии.

Молодёжные международные соревнования организованы Немецким союзом защиты детей земли Восточный Гольштейн.

Турнир по пляжному волейболу пройдёт в районе Тиммедорфер Штранд в Нидорфе на Балтийском море. Турнир по мини-футболу - в городе Царкенау, недалеко от старинного замка - резиденции деда российской императрицы Екатерины II.

Организаторы соревнований запланировали не только спортивные мероприятия, но и обширную культурно-развлекательную программу, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.