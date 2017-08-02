В Майской горке благоустроят двор

В округах Архангельске продолжаются ремонты внутридворовых территорий, в их числе двор по ул. П. Галушина, д.26, д.28 в развивающемся округе Майская горка.

По словам главы округа Майская горка Александра Феклистова, работы на объекте в полном разгаре.

- В настоящее время подрядная организация ООО «Компания «Элина» работает с опережением от графика производства работ - выполнено 85%. К началу нового учебного года благоустройство двора должно быть завершено, - отметил Александр Феклистов.

При благоустройстве дворовой территории установят ограждение, травмобезопасное покрытие; детское оборудование: горки, счеты, качели, детских скамеек в форме забавных животных.Найдется место и для спортивного комплекса с тренажерами и турником. Также для комфорта горожан появятся скамейки, урны и вазоны, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.