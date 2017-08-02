В некоторых районах Архангельска отключат воду и электричество Отключения предполагается провести с 9:00 до 17:00 14 августа, но возможны и более длительные ограничения. Отключения проводятся из-за ремонтных работ, которые пройдут на сетях горячего, холодного водоснабжения и электросетях, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. С 9:00 до 17:00 отключается горячее водоснабжение в следующих домах: Выучейского, 25;

Терёхина, 6/2;

Никольский, 32/1, 44/1;

Советская, 17/2 . С 9:00 до 17:00 отключается холодное водоснабжение в следующих домах: Адмирала Макарова, 12, 12 в/р, 14;

Павла Усова, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41;

Московский, 8/1, 8/2, 55;

Стрелковая, 4, 4/1;

Галушина, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1. С 9:00 до 17:00 отключается электроснабжение в следующих домах: Бадигина, 12, 16, 18;

Обводный канал, 80;

Гагарина, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39/1, 42;

Розинга, 2, 4, 5, 10;Усть-Двинская, 2-8;

Балтийская, 3-7, 9-16;

Мещерского, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Адмирала Кузнецова, 32, 34, 36, 40, 42, 44;

Полярная, 29-39;

Партизанская, 60/1, 64/2, 66, 68;

40-летия Великой Победы, 5/2. Также с 9:00 14 августа до 9:00 16 августа отключается холодное водоснабжение в следующих домах: Партизанская, 15, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1, 64/2, 66;

Титова, 1, 15, 15/1, 25;

Ударников, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15/1, 16, 18;

Добролюбова, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 20;

Репина, 11, 11/1, 15, 15/1;

Индустриальная, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

Мичурина, 10, 12;

Кировская, 1, 1/1;

Красных Маршалов, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14;

Тельмана, 1, 2, 2/1, 3, 5, 7;

Пушкинская, 1, 3, 5, 6, 9;

Целлюлозная, 10, 12, 13, 14, 14/1, 15, 17;

Бергавинова, 7, 8, 10, 13, 14;

Орджоникидзе, 1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/3, 28, 28/1;

Мусинского, 9;

Ильича, 2, 2/1, 4, 26, 27, 29, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1, 43/2, 44, 46, 46/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3. Нашли ошибку? Выделите текст,

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