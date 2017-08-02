В некоторых районах Архангельска отключат воду и электричество

С 9:00 до 17:00 отключается горячее водоснабжение в следующих домах:
- Выучейского, 25;
- Терёхина, 6/2;
- Никольский, 32/1, 44/1;
- Советская, 17/2 .
С 9:00 до 17:00 отключается холодное водоснабжение в следующих домах:
- Адмирала Макарова, 12, 12 в/р, 14;
- Павла Усова, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41;
- Московский, 8/1, 8/2, 55;
- Стрелковая, 4, 4/1;
- Галушина, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1.
С 9:00 до 17:00 отключается электроснабжение в следующих домах:
- Бадигина, 12, 16, 18;
- Обводный канал, 80;
- Гагарина, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39/1, 42;
- Розинга, 2, 4, 5, 10;Усть-Двинская, 2-8;
- Балтийская, 3-7, 9-16;
- Мещерского, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- Адмирала Кузнецова, 32, 34, 36, 40, 42, 44;
- Полярная, 29-39;
- Партизанская, 60/1, 64/2, 66, 68;
- 40-летия Великой Победы, 5/2.
Также с 9:00 14 августа до 9:00 16 августа отключается холодное водоснабжение в следующих домах:
- Партизанская, 15, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1, 64/2, 66;
- Титова, 1, 15, 15/1, 25;
- Ударников, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15/1, 16, 18;
- Добролюбова, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 20;
- Репина, 11, 11/1, 15, 15/1;
- Индустриальная, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
- Мичурина, 10, 12;
- Кировская, 1, 1/1;
- Красных Маршалов, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14;
- Тельмана, 1, 2, 2/1, 3, 5, 7;
- Пушкинская, 1, 3, 5, 6, 9;
- Целлюлозная, 10, 12, 13, 14, 14/1, 15, 17;
- Бергавинова, 7, 8, 10, 13, 14;
- Орджоникидзе, 1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/3, 28, 28/1;
- Мусинского, 9;
- Ильича, 2, 2/1, 4, 26, 27, 29, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 43/1, 43/2, 44, 46, 46/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3.