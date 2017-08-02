Архангелогородцы отметили День физкультурника

На стадионе «Труд» в субботу собрались ветераны спорта и будущие чемпионы, любители активного отдыха и профессиональные спортсмены – все, кто неравнодушен к физической культуре.

На стадионе «Труд» развернулись спортивные площадки по волейболу, баскетболу, теннису и другим видам спорта. Молодежный совет Архангельска провел акцию «Выше своего предела»: любители и профессионалы попробовали свои силы в разных спортивных направлениях, показывали свои способности, заряжались бодростью и позитивом.

Конечно, не обошелся праздник без прославленных спортсменов. Дарья Вдовина, участница олимпийских игр, уверена, что в спорте, как и в любом другом деле, главное – вера в себя и в свою мечту, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Мне очень приятно, что на стадионе собралось столько народа, что администрация уделила так много внимания этому празднику, - отметила она. - Я считаю, это правильное решение - проводить спортивный праздник с таким размахом. А спортсменам, которые только начинают свой путь, хочется пожелать веры в себя и в свою мечту, любить то, чем они занимаются.