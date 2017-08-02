В Поморье завершился чемпионат России «Лесоруб XXI века»

Кульминацией соревнований стало награждение победителей конкурса операторов лесозаготовительной техники. Победителями в командном зачёте стали хозяева турнира – команда «УЛК-1» .

Лучшим машинистом харвестера судьи назвали Константина Захова («Пинежье лес» ГК «Титан»). Второе место у Андрея Иванова («УЛК-1»), третье у Михаила Селезнева («Вельский лес»).

Среди машинистов форвардеров второй год подряд нет равных Николаю Чукичеву (АО «Группа «Илим» Удимский участок). Его коллега по команде Александр Соловьёв завоевал «бронзу». Вторым стал Александр Низовцев – представитель коллектива «УЛК-1».

В соревнованиях операторов гидроманипуляторов победу одержал Андрей Вячеславов («Вологодский лес»). На втором месте представитель команды «Вельский лес-1» Сергей Гиль. Обладателем третьего места стал Александр Левшин «Форест центр».

Наградой чемпионам стали автомобили «Hunday». Обладатели вторых мест были отмечены квадрациклами. Призом участникам, завоевавшим бронзовые медали, стали снегоходы.

Звание лучшего оператора фронтального погрузчика завоевал Михаил Ширшов («УЛК-3»), наградой которому стал автомобиль «Лада Гранта». Второе место у Евгения Сысоева («УЛК-2»), третье завоевали новички турнира – команда «Автодороги».

Пьедесталами почета для победителей стали дирижабли, на которых чемпионы поднялись в небо, - сообщает пресс-служба областного правительства.