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Воскресенье, 13 августа, 18:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/13/52308.html
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В Архангельской области сегодня пройдут умеренные дожди
Сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем пройдут небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах – грозы.
Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +24,+29°, сообщает Севметео.
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