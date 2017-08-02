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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/13/52308.html

Общество

В Архангельской области сегодня пройдут умеренные дожди

В Архангельской области сегодня пройдут умеренные дожди
Сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем пройдут небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах – грозы.

Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +24,+29°, сообщает Севметео.

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