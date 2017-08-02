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В Онежском Поморье с 10 августа запрещено ловить семгу

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Суббота, 12 августа, 14:29

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/12/52304.html

Общество

В Онежском Поморье с 10 августа запрещено ловить семгу

В Онежском Поморье с 10 августа запрещено ловить семгу
Запрет на любительское и спортивное рыболовство установлен по побережью Онежского и Двинского заливов Белого моря в границах Архангельской области. Он продлится до 10 октября

К запретным орудиям вылова относятся все виды рыболовных сетей, невода, тралы и ловушки всех систем и конструкций. В указанный временный период рыба образует скопления, совершает нерестовые миграции. Поэтому применение данных орудий лова приводит к уничтожению рыб-производителей, снижению численности и видового состава.

Ограничение рыболовства направлено на создание благоприятных условий для прохода по миграционным путям к местам нереста таких рыб как семга, кумжа, сиг, и к местам зимовки таких видов рыб как речная камбала и другие.

Администрация Кенозерского национального парка просит рыбаков проявить сознательность и воздержаться от рыбалки запрещёнными орудиями лова. В национальном парке Онежское Поморье в это время будут проводиться усиленные рейды государственных инспекторов. Виновные в нарушении Правил рыболовства, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отметим, что добыча беломорской сельди, корюшки и наваги под запрет не попадает.

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 13:34

А семгу только в этот период и надо ловить. В другое время - это лох.
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