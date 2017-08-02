В Северодвинске пройдёт митинг памяти погибших на подлодке "Курск" моряков

Трагедия произошла в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска 17 лет назад. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Подводный крейсер К-141 «Курск», спущенный на воду на Севмаше в мае 1994 года, был на тот момент одной из самых современных субмарин ВМФ России. Он относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего с авианосцами.

12 августа в 11:00 в Северодвинске на воинском мемориале острова Ягры пройдёт митинг памяти.

В 11.28 над городом прозвучат корабельные сирены, будут приспущены военно-морские флаги, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.