Авиарейсы из Архангельска в Мурманск и Москву отменены Сегодня в Архангельске были отменены два авиарейса: компании «Оренбуржье» «Архангельск - Мурманск» (посадка должна была состояться в 09.25) и «Нордавиа» «Архангельск-Москва» (посадка в 22:30). К слову, рейс из Мурманска в Архангельск (самолет должен был вылететь в 10:10) тоже отменен. В диспетчерских обоих аэропортов причину отмены рейсов не указали, просто сообщили что авиакомпания уведомила их об отмене рейсов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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