В Коношском районе завершился слёт юных журналистов

С 17 июля по 6 августа в детском лагере "Зеленая поляна" (Коношский район) прошел 15-й областной слёт активистов и журналистов. Это не просто очередная смена в детском лагере, это целая система, маленькая жизнь, которую ребята проживают здесь.

В Зелёной поляне главные - дети. В лагере действует система детского самоуправления.

"Детское самоуправлене - это когда всю работу на слете организуют сами дети, есть определенные службы, должности в отряде. А взрослые контролируют и направляют. Главный орган самоуправления - совет слета, главный человек - комиссар слета, наиболее опытный и ответственный ребенок" - рассказал Артур Корнеев, организатор слёта.

Ребята проходят несколько ступеней обучения, получают повышения, каждое сопровождается галстуком определенного цвета. Самые активные, творческие и трудолюбивые могут носить жёлтый именной галстук – 4 ступень.

Бесценный опыт и знания дети потом с успехом применяют у себя в районных организациях и школах. Да и во взрослой жизни подобный опыт, безусловно, пригодится.

В "Зеленой поляне" ребята сами разрабатывали внутриотрядные коллективно-творческие дела, устраивали тематические дни, спектакли, танцы. Но самое главное - занимались журналистикой. Снимали ТВ-программу "Будь в курсе", делали газету "Слёт-информ", выпускали радио-передачу "Улётное радио".