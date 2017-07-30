Делегация станции скорой помощи немецкого города Эмдена посетила Архангельск

Многолетнюю совместную деятельность ведут службы экстренной помощи Архангельска и Эмдена. Руководитель станции скорой медицинской помощи Эмдена Андре Хайнкс уже третий раз в Архангельске.

—Каждый раз с удовольствием приезжаю сюда. Радостно видеть как растет, развивается северный город. У нас общая цель – улучшения качества неотложной медицинской помощи людям, – отметил Андре Хайнкс.

По словам главного врача Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентины Низовцевой, со службой скорой помощи Эмдена партнерские отношения были установлены в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

—В разные годы темами совместных образовательных мероприятий в рамках партнерских визитов были «Работа единого диспетчерского пункта служб экстренной помощи», «Оказание неотложной кардиологической помощи», «Алгоритмы действия служб скорой медицинской помощи при массовых поражения», – отметила она. – Нам есть чем поделится с немецкими коллегами, мы с удовольствием перенимаем их опыт.