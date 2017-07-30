Областное телевидение: информационный «долгострой» обретает каркас

Проект, который планировался еще в бытность губернатором Анатолия Ефремова, похоже, наконец-то осуществится. Речь идет об областном телеканале. С сентября он начнет работать на 21-й кнопке и получит название «Регион29».

Долгое рождение областного ТВ

Идея создания областного ТВ появилась не случайно. Как известно, после распада СССР и ликвидации Гостелерадио государственное телевидение разделилось на несколько частных компаний. Да, осталась ВГТРК, но всего лишь как один из каналов. А в регионах, где раньше были стабильные два часа ежедневного эфира, образовался информационный вакуум. Который забивали небольшими местными вкладками к федеральным телеканалам.

В некоторых соседних регионах областное телевидение появилось. Экс-губернатор Поморья Анатолий Ефремов и его команда фактически начали внедрять проект в жизнь: создали фонд поддержки ТВ, провели бюджетное финансирование, начали формировать программную концепцию. Но тут случилась беда: Ефремов проиграл выборы, а пришедший вместо него Николай Киселев не смог удержать телевизионные деньги в бюджете. И депутаты, дабы попиариться перед избирателями, перевели их на другую, более нужную статью. Так была похоронена идея создания областного телевидения.

Несколько лет назад предпринимались попытки создать в Архангельске альтернативные «Поморью» телекомпании. В первом случае это была так называемая «Точка А», - проект «России 24», во втором – «Рен-ТВ-Архангельск» - франшиза федерального РЕН-ТВ. Оба проекта загнулись через год после своего открытия. «Точка А» вообще сделала это в виде классического «кидалова»: менеджеры исчезли, зарплату не выплатили, никак перед коллективом не объяснились. Владельцы «Рен-ТВ-Архангельск» зарплатные долги погасили, но тоже не смогли остаться не плаву. Ни бюджетных вливаний, ни серьезных рекламных денег на это ТВ так и не пришло.

К чести «Рен-ТВ-Архангельск» можно отнести достаточно интересный контент, который выделял эту телекомпанию среди конкурентов. «Точка А» же так и не смогла создать полноценную часовую передачу на разнообразные темы. Не было ни талантливой журналистики, ни оригинальной подачи, ни грамотной рекламной политики.

В прошлом году холдинг «АТК-медиа», созданный в 90-е годы известным медиа-магнатом Архангельска Яковом Попаренко, был продан другим частным лицам. Практически сразу же новые владельцы заявили, что будут работать над созданием областного круглосуточного телеканала, так как ниша эта в регионе свободна и проект имеет шансы на успех.

В феврале 2017 года прошло заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. После заслушивания участников из Архангельской области победителем конкурса признан телеканал «Правда Севера», входящий в структуру АТК-Медиа.

«Для нас это очень важное событие, потому что оно позволяет нам получить статус регионального общедоступного кабельного канала, – отметил главный редактор холдинга «АТК-Медиа» Денис Горин. - Мы планируем благодаря этому попасть в эфир кабельных операторов всех районов Архангельской области. Хотим вещать на весь регион. Будем производить соответствующий телевизионный контент: и новостной, и программный. Думаю, что в ближайшее время все жители региона увидят новое качественное кабельное региональное телевидение».

Регион29 – новое название старой идеи

И вот дело претворяется в жизнь. С сентября в Архангельской области заработает новый телеканал. Но называться он будет «Регион29», а не «Правда Севера». Это нужно, чтобы не было путаницы: как известно, «Правда Севера» - бренд ведущей областной газеты, отметившей недавно 100-летний юбилей.

Кроме того, у создателей проекта есть понимание, что в быстро меняющихся современных условиях сам по себе круглосуточный кабельный телеканал не выживет. Необходима интеграция телеконтента с интерент-ресурсами и социальными сетями. И здесь телеканал Регион29 становится частью большого информационного проекта, так как основным его представительством в сети интернет становится информационное агентство region29.ru, завоевавшее свою аудиторию в масштабах всей области. Телесюжеты уже размещаются на сайте и в будущем станут важной частью его контента.

«В сентябре мы перезапускаем телеканал «ПС» - ребрендируем его, меняем все: оформление студии, шапку телеканала (теперь он будет называться «Регион 29»), оформление всех программ, структуру информационного вещания... Смена названия канала - обычное дело. например известный всем телеканал Че - на самом деле ребрендированный ТК Дарьял ТВ, с 2009 года он менял название несколько раз», - говорит главред холдинга «АТК-Медиа» Денис Горин.

Главный вопрос, который задают как зрители, так и коллеги-журналисты: какой будет контент? И сможет ли телекомпания его производить своими силами? Есть ли, как говорится, «порох в пороховницах»?

Денис Горин отвечает: «Телеканал ПС создавался предыдущей командой холдинга как канал под телетрансляции. Проект объективно не взлетел. Телетрансляции были профессионально слабые, как продукт они не нашли аудитории и рекламодателя. Канал наполнялся вторичным контентом и последнее время жил, что называется, по инерции. С приходом в холдинг новой команды его потихонечку начали реанимировать. Создали еженедельную информационно-аналитическую программу «7 дней в регионе», вернули собственную информационную повестку - оперативные новости каждый час».

С сентября помимо новостного вещания телеканал будет производить несколько тематических проектов: «Спорт-тайм» (все о спортивной жизни региона), «Бизнес-панорама» (развитие малого и среднего бизнеса, инвестиции), «Городская среда» (программа о жизни нашего города с проблемными темами) и «13-й этаж» (интервью в студии на актуальные темы). В разработке создание своего ток-шоу, которое в холдинге видят не только аналитическим, но и «политическо-юмористическиим» проектом. Объясняют такой подход просто: зритель телеканалов существенно постарел. Чтобы аудиторию омолодить, нужно делать контент живым, интересным, реально востребованным.

Вопрос привлечения новых кадров тоже не сбрасывается со счетов. «К нам приходят новые молодые ребята, их будем учить. Суть в том, что в ТВ-сегменте вообще мало профессионалов, очень узкий рынок, и если не выращивать новых, то можно остаться без кадров. Мы это понимаем и активно занимаемся поиском, набором и обучением, - говорит Денис Горин.

Однако с объявлением о создании областного круглосуточного телевидения активизировались и скептики. Оно и понятно, ведь проект масштабный, и дорогу придется прокладывать, в буквальном смысле слова.

Эксперты о телеканале: главное, чтобы это было нужно людям

«Двина-Информ» решила опросить уважаемых экспертов на тему создания нового ТВ. Известный тележурналист, глава областного отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер считает, что областное телевидение должно быть создано для людей, а не для обслуживания власти.

«Если у команды холдинга «АТК-Медиа» получится сделать ТВ для жителей, то это хорошо. У телевидения три важных составляющих, которые нужно учитывать. Первая – программное развитие. Люди должны представлять, какой продукт им предлагает телекомпания и заранее видеть анонсы будущих программ. Что касается самих программ, то должно быть разнообразие – не только новости, но и аналитика, экспертное мнение, ток-шоу. Сегодня не так просто заманить зрителя новым ТВ, у него всегда есть выбор в пользу Интернета, особенно у молодежи. Поэтому надо делать упор на продвижение телеконтента в соцсетях, ютубе и так далее.

Вторая важная составляющая ТВ – рекламный рынок и работа с ним. Конечно, сегодня этот рынок очень узок, но если холдинг сможет грамотно работать с клиентами и заинтересовать их, то можно рассчитывать на окупаемость.

Ну и не менее важно наличие на телевидении новых лиц – как журналистов, так и экспертов, респондентов. Думаю, в каждой отрасли можно найти интересных людей, которые разнообразят контент.

Конечно, создание областного телевидения сегодня – непростая вещь. И очень хочется, чтобы это получилось».

Другой наш эксперт, специалист в сфере медиа-продвижения в Интернете Айк Аджоглян также отмечает, что дело, за которое взялся холдинг АТК-медиа, сложное.

«Сегодня телевидение в чистом виде существовать не может, как и газеты. Аудитории ТВ-каналов сокращаются, общие рекламные объемы падают. И тот, кто этого еще не понял - обречен на провал. Несколько лет назад среднесуточная аудитория социальной сети Вконтакте превысила среднесуточную аудиторию Первого канала. Страшный сон для телевизионщиков уже настал.

Поэтому коллективу нового ТВ-проекта необходимо будет приложить максимум усилий, чтоб создать что-то новое, актуальное, способное вернуть интерес к региональному телевидению. И кто бы что не говорил, нужно понимать, что проект коммерческий. А это значит, что основная цель - рентабельность. Отсюда и задачи: популярность контента, расширение охвата аудитории, эффективная интеграция рекламных блоков».

Так или иначе, но запуск нового областного телевидения уже объявлен. А мы будем следить за этим интересным событием в медиа-сфере Поморья.