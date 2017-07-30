Ветер юго-восточный и южный, днем в западной половине области западный и северо-западный 7-12 м/с, местами при грозах полрывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 11 августа, 11:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/11/52277.html
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11 августа в Поморье сохранится теплая погода
Облачная погода. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Местами сильный дождь, гроза, ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный и южный, днем в западной половине области западный и северо-западный 7-12 м/с, местами при грозах полрывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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