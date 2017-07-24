На Чумбаровке создадут литературный сквер

территории сквера появятся скамейки и урны, деревянная мостовая, газон и живую изгородь.
В планах на участке от улицы Карла Либкнехта до Поморской заменят тротуарную плитку и бортовой камень, восстановят устройства сброса воды с тротуаров, выравняютколодцы, посадят газоны и кустарники. Общая стоимость работ – 17 миллионов рублей.
По контракту работы на Чумбаровке будут завершены к 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Черная дыра города в которой исчезают народные деньги! Думаю всем понятно что к чему...
Давно это место напрашивается в ремонт, там всё заросло