В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку Грина

В 2016 году в сквере были частично обустроены пешеходные дорожки, спилены старые аварийные деревья. Теперь предстоит восстановить малые архитектурные формы, заново построить беседку Грина и высадить зеленые насаждения.

По итогам конкурсных процедур право на разработку проекта реконструкции и благоустройства сквера получило ООО «Архстройэкс­пертиза». В июле был заключен договор.

– На данном этапе проводятся комплексные научные исследования территории Петровского сквера. В их состав, помимо прочего, входит археологическая разведка, – рассказывает директор ООО «Архстройэкспертиза» Дмитрий Агапов. – Эта территория эксплуатировалась довольно давно – начиная с XVI века. В разное время там находились деревянная крепость, губернаторский дом, Михаило-Архангельская церковь, домик Петра Первого и деревянный футляр над ним, впоследствии замененный на кирпичный футляр. Стояла резная беседка, которую муниципалитет хочет восстановить. Сегодня она известна горожанам как беседка Грина.

В рамках археологической разведки подрядчик планирует сделать шесть шурфов (шурф – это небольшой раскоп). Они необходимы в первую очередь для того, чтобы определить истинное местоположение беседки и «раскрыть» возможно сохранившиеся остатки ее фундамента. Это важно, поскольку есть планы воссоздать городскую достопримечательность. Сквер находится в охранных зонах и в границах территории объектов культурного наследия федерального значения – памятника Петру I и обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918–1920 годах. А это значит, что вернуть беседку можно в том же виде, в каком она была, и строго на месте, где она стояла.

Комплексные научные исследования в Петровском сквере планируется закончить в конце августа, а к ноябрю завершить разработку проекта реконструкции и благоустройства этого старинного уголка Архангельска, - сообщает пресс-служба городской администрации.