В Архангельске открылась выставка, посвященная «Осударевой дороге» Петра I

«Осударева дорога» — это сухопутный тракт от Белого до Балтийского моря, проложенный в кратчайший срок и позволивший одержать первые победы императору Петру I. Экспозиция выставки представляет три периода истории дороги: от первых предложений епископа Холмогорского и Важского Афанасия по проложению пути к Балтийскому морю до строительства Беломорканала, основанного на проекте царских времен.

В литературе, представленной на выставке, раскрываются спорные вопросы строительства дороги и участие в осуществлении проекта наших земляков. Так Михаил Щепотьев, сержант Бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, бал одним из руководителей строительства.

«Выставка приурочена к 315 годовщине строительства „Осударевой дороги“ и призвана напомнить архангелогородцам о важном моменте в истории их малой родины, — комментирует идею создания выставки Маргарита Осипова, заведующая читальным залом. — Одна из наших задач — это воспитание уважения к родному краю. Мы хотели показать его значимость в становлении русского государства и еще раз напомнить, что Архангельск — город Петра, город имперского значения».

Познакомиться с экспозицией можно в читальном зале Интеллектуального центра САФУ (Смольный Буян, 1, 304 аудитория).В начале сентября пройдут экскурсии, где посетители смогут узнать о военной хитрости Петра I, о спорах историков вокруг дороги и о современном состоянии этого грандиозного сооружения, - сообщает пресс-служба САФУ.