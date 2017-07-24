В Онеге обсудили новую схему маршрутизации беременных женщин в Поморье

Заместитель министра Ольга Тюрикова и специалист отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Ольга Николаева представили новую схему маршрутизации беременных на территории Архангельской области и ответили на вопросы активистов.

В своем докладе Ольга Тюрикова отметила, что в 2016 году в Онежском районе родилось 397 детей: 198 родов приняты в родильном отделении Онежской ЦРБ, из них всего 40 — без осложнений. 10 новорождённых детей с участием санитарной авиации были перевезены в отделения реанимации других больниц. Это составляет 38,5 процента от всех транспортировок из районных отделений.

Показатель младенческой смертности здесь выше, чем в целом по Архангельской области. А укомплектованность родильного отделения Онежской больницы врачами акушерами-гинекологами составляет 27,9 процента, средним медперсоналом — 68,4 процента. Врача-неонатолога в родильном отделении нет.

На встрече рассказали о тех изменениях, которые произойдут с введением в строй перинатального центра на базе Архангельской областной клинической больницы. С января 2018 года будут закрыты маломощные акушерские пункты и реорганизованы родильные отделения с малым количеством родов.

Активисты отметили, что плохая автомобильная дорога из Онеги вызывает беспокойство у населения Онежского района.

—На одной чаше весов удобство мамы, которая говорит «я не хочу ехать по такой дороге», а на другой чаше — жизнь и здоровье малыша. Нельзя руководствоваться минутными желаниями. Снижение материнской и младенческой смертности, снижение инвалидизации детей заставляют нас пересмотреть систему родовспоможения Архангельской области, — сказала Ольга Тюрикова.

В минздраве отметили, что 45 процентов беременных с патологиями уже сейчас уезжают на роды в учреждения Архангельска и Северодвинска.

Ольга Тюрикова подчеркнула, что во всех 14 медицинских организациях, количество родов в которых составляет от 2 до 190 в год, будут сохранены резервные залы для экстренных родов, - пишет ИА "Регион 29".