В Архангельской области проходит чемпионат России «Лесоруб 21 века»

В этом году в соревнованиях участвуют 42 команды, представляющие лучших лесорубов из Архангельской, Вологодской, Иркутской, Тверской, Владимирской, Ленинградской, Костромской, Тюменской областей, Пермского края, Республик Карелии и Коми.

По традиции в чемпионате участвует и команда из Бельгии. На этот раз она представлена девушками: Мари Юэт выступит на харвестере, Кэтлин Энтерри покажет мастерство управления форвардером, Наташа Бонджин покажет класс, управляя гидроманипулятором.

9 августа на чемпионате состоялась жеребьевка. Коллеги-мужчины дали представительницам прекрасной половины человечества право первыми тянуть жребий. В итоги бельгийки выступят под номером 32.

По словам капитана команды«Марцево лес» из Вологодской области Валерия Черепанова, быть в числе первых волнительно, но ребята надеются, что профессиональная подготовка позволит выступить на высоком уровне.

Участников и гостей мероприятия ждёт суперфинал всероссийского конкурса красоты «Королева леса», «Шахматный турнир» с применением лесной техники и другие интереснейшие мероприятия, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.