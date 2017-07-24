С собой желательно взять коврик, бутылку чистой воды и позитивное настроение. Дресс-код – спортивный.
Подробности можно узнать в группе. https://vk.com/fitnesswhitesea.
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Четверг, 10 августа, 18:13
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/10/52258.html
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В Северодвинске пройдут бесплатные тренировки по фитнесу
Часовые тренировки проводятся по средам в 19.00 и по субботам в 10.00 при любой погоде прямо на открытом воздухе.
С собой желательно взять коврик, бутылку чистой воды и позитивное настроение. Дресс-код – спортивный.
Подробности можно узнать в группе. https://vk.com/fitnesswhitesea.
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