Нам нужны таланты: телеканал Регион29 пробует новых ведущих До запуска вещания на 21-кнопке остался месяц. Работа над созданием нового бренда идёт полным ходом. Обновляется не только студия и техническое оснащение базы Архангельского телевидения, но и личный состав. Совсем скоро новички впервые выйдут в эфир, а пока — работать, работать и ещё раз работать. Видео можно посмотреть здесь Нашли ошибку? Выделите текст,

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