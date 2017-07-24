В Архангельске пройдёт фестиваль "Малинова Уйма"

Главный герой праздничных торжеств - поморский мужик - Сеня Малина.
Как правило, в рамках праздника проходят многочисленные творческие конкурсы: «Нерассказанные сказки Сени Малины», «Любимые персонажи», «Ожившие сказки», «Малиновое варенье», «Знакомая незнакомка», «Чудо огородное», «Поморский рыбник» и многие другие.
Для Архангельского Снеговика нынешнее лето оказалось необычайно насыщенным. В июне он принимал в своем Волшебном доме сказочные бренды районов Архангельской области: Зимушку - Зиму из Ленского района, Царевну Морошку - из Онеги, Кошку из Вилегодского района; побывал наш Снеговик и на 100 - летии Котласа, участвовал в фестивале «Оранжевое лето», посвященного Дню рождения сказочного бреда Онеги - Царевны Морошки. Не обошлось без Снеговика и празднование юбилея парка аттракционов «Потешный двор», где снежный волшебник встретился с символом парка - Котом Гостинцем, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.