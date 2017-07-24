В Кенозерском парке прошло открытие обновленной «Тропы муравейников»

На прошлой неделе в Кенозерье прошло значимое событие – состоялось официальное открытие обновленной «Тропы муравейников».

Теперь гостей парка ждут на маршруте шерстистый носорог, лось, лиса, зайцы, бобёр, сова, медведица с медвежонком, стоянка древнего человека, модель самолёта «Ли-2», и, конечно, гигантские муравьи. На сегодняшний день это самый крупный проект подобного рода в Архангельской области.

Активисты фестиваля «Тайбола» сотворили настоящее чудо – построили удивительные скульптуры, техника исполнения которых напоминает о традиционных северных ремеслах. Мастерам пришлось работать в непростых условиях, когда Кенозерье было еще покрыто снегом и льдом.

В течение месяца над строительством арт-объектов работали Александр Менухов, Даниил Власов, Николай Терентьев, Илья Кузубов, Николай Выморков, Алексей Маклаков, Клара Джафарова, а также волонтёры Кенозерского национального парка. Добровольные помощники поспособствовали сотрудникам парка в адаптации маршрута для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Скульптуры сделаны из горбыля – материала, который довольно легко достать на Севере и при этом не навредить окружающей среде. Деревянные конструкции размещены на железных сваях, что должно хорошо сказаться на их долговечности. Создатели рассчитывают, что гигантские муравьи, носороги и прочие представители фауны будут радовать посетителей лет 10, - сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.