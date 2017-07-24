В День физкультурника архангелогородцы пройдут по «маршруту здоровья»

Мероприятие «Маршрут здоровья» состоится 12 августа в 13 часов на площади возле Северного морского музея. Все, пришедшие пройдут экспресс-тренинг по скандинавской ходьбе.

Перед стартом всем желающим вручат маршрутные листы с напутствием собирать на каждой точке проекта специальные наклейки – «зожики».

В 13.25 дружной командой участники выдвигаются к следующей точке «Маршрута» - к Библиотеке имени Добролюбова. Здесь развернется интерактивная экспозиция книг по сохранению и укреплению здоровья, сотрудники библиотеки проведут экскурсию. На этой площадке все желающие научатся правильно измерять артериальное давление и на память получат информационные материалы центра.

В 14.25 пешеходы отправятся к следующей точке «Маршрута». Это обновленная площадка на набережной между улицами Гайдара и Садовая с тематическим названием «Палуба29». Площадка открылась 29 июля и уже полюбилась горожанам. Там пройдет «Открытый лекторий «Делись рецептом!». Участники проекта продегустируют иван-чай нового урожая, узнают секреты сбора и заготовки кипрея от создателя компании, известного художника Михаила Бронского.

В 15.00 участники выдвигаются от «Палубы29» до конечной точки «Шпиль-Маяк» (наб. Северной Дивны, 122). Последнее испытание «Маршрута» пройдет под девизом «Танцуй, укрепляй здоровье!». Члены популярного проекта для людей серебряного возраста «Студия хорошего самочувствия» организуют танцевальную разминку для всех желающих.

В 15.30 устроители «Маршрута здоровья» подведут итоги и вручат призы активным участникам, прошедшим все точки и собравшим всех «зожиков». На них изображен символ здорового образа жизни Архангельской области – тюлень Здоровейка, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.