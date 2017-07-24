В Архангельске нашли письмо комсомольцев 1967 года к молодёжи XXI века

— Я была одним из авторов письма и зачитывала его во время торжественной церемонии. Помню жуткий пронизывающий ветер, который ударял в лицо. Тогда этот момент казался всем нам одним из самых важных в жизни, мы понимали, что творим историю, — поделилась воспоминаниями участница той акции Тамара Гудима.
К сожалению, капсула с письмом молодёжи на острове Мудьюг была утеряна. Но текст её сохранился (см. фото после текста). Капсулы с письмами есть и в других районах области, их собираются вскрыть в Коноше и Вельске.
Но в региональном правительстве решили организовать встречу поколений и предложили написать новое письмо — молодёжи уже 2067 года, - сообщает ИА "Регион 29".
Сколько можно эту шнягу мусолить...