Делегация САФУ приняла участие в форуме «Таврида»

В пятой смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» для молодых преподавателей истории и сотрудников музеев активное участие принимает делегация САФУ. В нее вошли 4 человека: выпускники во главе с Николаем Даниловым, преподавателем, заведующим сектором интеллектуальных игр САФУ, представителем регионального отделения Российского Военно-исторического общества.

В рамках форума прошла встреча участников с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Николай Данилов предложил учить не только тому, когда, кто и что изобрел, но и показывать, как это работает. По его мнению, такая занимательная механика решила бы проблему непопулярности технического образования.

Министр отметила, что популяризировать науку нужно, и предложила историкам делать соответствующие публикации.

«Вы историки. Вы прекрасно знаете, что было. В отличие от многих технарей. К примеру, сейчас стало модным словосочетание: „дуальное обучение в среднем профессиональном звене“. Это преподносится как ноу-хау из Германии. Но если бы вы, как историки, написали маленькую статью о школах фабрично-заводского обучения, когда и работали, и учились, о сети ВТУЗов, то нам бы не говорили, что дуальное образование — немецкое изобретение. Вы можете написать десяток статей, но молчите», — отметила министр.На открытии школы РВИО Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, особо отметил работу Архангельского регионального отделения общества, где Николай Данилов представляет университет.

Во время форума, делегация из Архангельска также поучаствовала во встрече с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным.

Напоминаем, пятая смена проходит на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» с 4 по 10 августа в Крыму на Бакальской косе. Участники нового заезда — 450 молодых преподавателей истории и сотрудников музеев из всех регионов страны.