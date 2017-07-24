В Поморье психологи готовят воспитанников детской колонии к освобождению

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии в поселке Талаги ищут «Путь к свободе». Здесь в очередной раз завершился цикл занятий в рамках программы «Перекресток», реализуемой областным Центром поддержки молодой семьи.

Тренинг разработан специалистами на основе шведской программы «Сломай преступление». И вот уже более десяти лет воспитанники АВК готовятся к выходу на свободу с помощью психологических тренингов. Занятия включают в себя как теорию, так и практику. За девять встреч несовершеннолетние правонарушители учатся смотреть на совершенное преступление со стороны, давать оценку конфликтному поведению, прорабатывать мотивы, которые привели их к противоправному действию. И самое главное – выходить из сложных конфликтных ситуаций, что поможет предотвратить рецидив.

В прошлом году к отработанной годами программе были добавлены занятия по арт-терапии. Специалисты уверены, что благодаря творчеству ребята могут более глубоко познать себя и понять эмоции как в общении с собой, так и с окружающими.

Помимо свидетельства о прохождении тренинга «Путь к свободе», каждый воспитанник получает переработку своих эмоций и умение справиться с трудностями, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.