В Добролюбовке открылась выставка, посвящённая юбилею писателя и журналиста В.Ф. Толкачева

В отделе краеведения «Русский Север» начала работу книжная выставка-просмотр «К целому вечно стремись…». Выставка посвящена 80-летнему юбилею журналиста, писателя и преподавателя Виктора Федоровича Толкачева.

На выставке представлены самые значимые публикации юбиляра и все его книги.

Виктор Толкачев – писатель серьезный, несуетный. Долгие годы он, работая инженером и киномехаником, метеорологом и журналистом, наблюдая и записывая, шел своим, особым творческим путем. И этот путь был успешным. Книга «Звени, тиньган!», вышедшая в 1982 году, была признана лучшей книгой Северо-Западного книжного издательства.

Есть на выставке и новая книга Виктора Толкачева «Облака любви». Это роман о жизни и работе молодой семьи на островной полярной станции «Колгуев Северный» в Ледовитом океане. Автор посвятил свою книгу северным облакам и участникам зимовки: жене Ларисе, дочери Екатерине и сыну Федору.

Выставка будет работать до конца сентября.