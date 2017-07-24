В Каргополе отметили «Баранье Воскресенье»

6 августа на берегу Онеги прошел традиционный гастрономический фестиваль, возрождённый четыре года назад.

В старину на Каргополье «Баранье воскресенье» отмечали в первый воскресный день после праздника святых апостолов Петра и Павла, то есть в самый разгар лета. Времена меняются, а традиции остаются. Возрожденный праздник претерпел несущественные изменения. Главным героем праздника, как и прежде, остаётся баран.

С самого утра в Каргополе на набережной в большом котле томилась «Олонецкая Баранья заваруха». Любой желающий мог приобрести баранину с традиционным напитком и присоединиться к общей трапезе.

В этом году изюминкой праздника стал конкурс поваров «Северная кухня». Победители конкурса определялись по трем номинациям: «Блюдо из баранины», «Блюдо из гороха» и «Традиционный напиток». Повара расстарались на славу, приготовили «Баранину в хлебных горшочках», «Гороховые оладьи», «Гороховицу», котлеты, шашлык, жаркое, квас хлебный, витаминные напитоки, ягодный мохито и многое другое. Победителей выбирало компетентное жюри, ну, а гости праздника могли приобрести конкурсные блюда и получить рецепт.

Для маленьких посетителей фестиваля эко-парк «Медвежий край» провел мастер-класс по росписи деревянных барашков с участием народного мастера России Ольги Фарутиной. Ребятишки расписывали своих барашков разноцветными красками, затаив дыхание.

Большой выбор угощений и напитков представили гастрономические ряды сельских подворий – блины, калитки ржаные, рыбники, пироги с ягодами, традиционные чаи, кисели и квасы.

Гостями праздника стал Шалакушский народный хор, фольклорный коллектив «Олонецкая губерния», Светлана Недосекина из ансамбля «Балагуры», гармоност и заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Голованов.

После трапезы, дабы размяться, Каргопольский музей созывал гостей фестиваля на кадрильный флэшмоб на Соборной площади. Поначалу участники не решительно включались в танец, но войдя во вкус с удовольствием запоминая и отплясывали замысловатые фигуры традиционного танца.

«Каргопольский большой пляс» стал финальным аккордом фестиваля «Баранье воскресенье», и даже начавшийся дождь никого не испугал, сообщает ТИЦ Архангельской области.