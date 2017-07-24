В центре Архангельска идут археологические раскопки

Территория в районе музейного дворика относится к историко-заповедной зоне «Старый Архангельск». Археологические работы проводятся Архангельским отрядом Поморской экспедиции отдела сохранения археологического наследия ИА РАН.
Учёные надеются, что территория Музейного дворика окажется интересной в научном отношении и обогатит наши знания о жизни Архангельска в предыдущие столетия.
После проведения археологического обследования будет проводиться реконструкция музейного дворика, сообщает пресс-служба архангельского музейного объединения.