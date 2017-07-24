Студенты из немецкого города Оснабрюк подружились с поморской молодежью

Студенты и преподаватели САФУ провели в Архангельске российско-германскую летнюю школу «Мир один для всех».

В поселке Сия Пинежского района студенты двух стран под руководством опытных педагогов постигали межкультурное общение, обменивались культурным багажом и вместе преодолевали бытовые трудности: кололи дрова, топили печи, готовили еду на костре. Одной из главных задач, выполненных участниками, стала помощь в осуществлении социального проекта «Наш дом — Сия». Они помогли жителям поселка провести водоотводный канал с дворового участка.

Русские и немецкие студенты занимались не только физическим трудом. Они познакомились с историей и традициями Пинежского края, приняли участие в мастер-классах по традиционным северным ремеслам, организовали совместный спортивный досуг. Коллектив сплотили психологические тренинги, которые провели студентки ВШПиПО Евгения Уразова и Ольга Заборовская, с участием переводчика — студентки Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Евгении Масло. Отдельную благодарность организаторы выражают Алексею Волову, студенту ВШПиПО, который оказал неоценимую помощь в наладке походного быта.

Участники школы говорят, что «за восемь дней, проведенных вместе, произошло что-то удивительное и стоящее: мы научились понимать друг друга, общаться, смеяться, шутить, появились общие песни, игры, истории, друзья». Этот опыт убедил молодых людей в том, что для взаимопонимания, совместной деятельности и крепкой дружбы не существует границ и языковых барьеров, - сообщает пресс-служба САФУ.