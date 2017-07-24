Ели, выращенные в Поморье, отправятся в Кремлевскую рощу

На Ассамблее школьных лесничеств в Кенозерье представителям десяти лучших лесничеств координаторы проекта из Москвы передали по десять семян Кремлевской ели.

Планируется, что через два года каждый из участников отправит в Москву по одному саженцу и он станет частью памятной Кремлёвской рощи.

– В современном мире понятие «посадить дерево» упрощено. Люди просто покупают саженец в питомнике. Одна из задач акции показать, как сложно из маленькой семечки вырастить дерево. Когда мы создадим аллею, у вас будет возможность со своими детьми, а может даже внуками, приехать на кремлёвскую аллею и рассказать, как вы встретились на Ассамблее школьных лесничеств, в этом прекрасном национальном парке и стали участниками экологической акции, – сказал координатор проекта «Детки Кремлёвской ёлки» Александр Краснощеков.

Организаторы акции предлагают юным лесоводам всемерную поддержу, призывают их активно обмениваться новостями и опытом через специальные страницы акции, созданные в социальных сетях, - сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.