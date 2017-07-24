В селе Ломоносово появится новая спортплощадка

Строительство универсальной спортплощадки с искусственным покрытием уже началась. Сделано асфальтовое основание для установки хоккейной коробки и специального безопасного резинового покрытия.

На этой неделе должны быть завезены хоккейная коробка и оборудование. Подрядчик планирует завершить работу к 18 августа. На универсальной спортивной площадке школьники, воспитанники детского сада и местные жители смогут заниматься спортом, кататься на коньках и играть в хоккей.

Строительство универсальной спортивной площадки ведтся на средства фонда супругов Энгель – меценатов из Германии, посвятивших свою жизнь сохранению наследия Михаила Ломоносова и укреплению двусторонних отношений между Россией и Германией, сообщает пресс-служба правительства области.