Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 8 августа, 11:18
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/08/52213.html
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8 августа в Поморье ожидается туманная дождливая погода
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дожди, местами грозы, ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный 0-5 м/с; днем северный 3-8 м/с, местами порывы 10-13 м/с.
Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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