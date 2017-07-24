В музее Арктики в Архангельске пройдут тематические киносеансы В столице Поморья 26 августа состоится фестиваль «Селектор», приуроченный к открытию первой Архангельской губернской типографии в 1819 году. В рамках мероприятия организован конкурс на лучший проект росписи стены фасада типографии «Правда Севера», будет работать библиотека северной литературы и ярмарка готовой продукции. Кроме того, до открытия фестиваля в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова будут организованы кинопоказы фильмов, посвященных дизайну: «Гельветика», «Изображение и текст» и «Овеществление» (английские, с русскими субтитрами). Киносеансы состоятся в 17 часов на первом этаже музея Арктики по воскресеньям: 6, 13 и 20 августа. Студентам при предъявлении студенческого – вход бесплатный, для остальных зрителей – по цене льготного прохода в музей, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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