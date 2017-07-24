Художники из Архангельской области стали призерами конкурса "Молодые дарования России"

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, высокую оценку жюри получили четверо участников из Архангельской области, ставшие его призерами: Анна Жданова, Анастасия Симохина, Арсений Синюшкин и Иван Гришичев.

Анна Жданова занимается рисованием с двух лет. Ее первая персональная выставка рисунков состоялась еще в северодвинском детском саду «Калинка».

– Желание рисовать привело меня в детскую художественную школу, – рассказывает Анна. Благодаря преподавателям, их умению создать творческую атмосферу, я неоднократно становилась победителем и лауреатом городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Новая победа, конечно, очень радует! В этом году, получив общее образование в Северодвинске, я решила продолжить обучение в Санкт-Петербурге по направлению «Дизайн».

Другой призер, Анастасия Симохина, с трех лет занимается народным вокалом, была солисткой студии народного пения «Сударушка». Настя – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Дважды выступала в Норвегии, причем, заработанные на гастролях средства потом передали в детские дома Архангельской области. В 2013 году поступила в Архангельский музыкальный колледж на сольное и хоровое народное пение.

– Моим преподавателем была Галина Пигалева, – комментирует Анастасия. – Она многому меня научила. Искреннюю благодарность хочу высказать всем своим педагогам. Считаю, что каждая моя победа – это их труд. Что касается меня, то сейчас я поступаю в высшее учебное заведение в Москве, на кафедру сольного народного пения.

Много добрых слов своим педагогам адресует и Арсений Синюшкин, кстати, он – бронзовый медалист Дельфийских игр России 2017 года:

– Я учился в детской школе искусств в Архангельске. Сейчас занимаюсь в школе при музыкальном колледже в Архангельске по классу гармони. Учителя много значат для начинающего музыканта, особенно, если хочешь заниматься музыкой всерьез. Вообще, впервые я гармошку услышал еще в раннем детстве, когда играл мой прадедушка. Его старенький инструмент хранится у нас в семье. А еще мама играет на баяне. Музыка – это у нас семейное, наверно. Гармонь в руки – и душа радуется!

А четвертый призер общероссийского конкурса «Молодые дарования России» из Архангельской области – Иван Гришичев. Молодой человек связал свою судьбу с баяном по счастливой случайности. Однажды на улице он нашел старенький инструмент «Этюд», кем-то брошенный на детской площадке. Интересную находку семилетний мальчик принес домой и захотел научиться играть на этом баяне. С восьми лет занимался в детской музыкальной школе. Его учитель – Наталья Шевченко – приложила немало усилий, чтобы сегодня о нем можно было сказать: многократный лауреат международных, российских и областных конкурсов, обладатель восьми Гран-при, в том числе – Гран-при международного конкурса Vinart.

– Новость, что стал призером в конкурсе «Молодые дарования России», это приятный сюрприз, сам только-только узнал об этом, – заметил Иван. – Я учусь в музыкальной школе и мне предстоит еще многое освоить с помощью педагогов. Планирую и в будущем продолжить образование, хочу стать высокопрофессиональным музыкантом и работать по специальности.