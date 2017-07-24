Новости дня

В Северодвинске задержан пьяный водитель

В областном центре устраняют последствия ливней

В ночь с 8 на 9 августа архангелогородцы останутся без воды

Награждение участников Соловецкой регаты отложено из-за поломки яхты

Мобильная версия 16+

Понедельник, 7 августа, 17:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/07/52206.html

Общество

Художники из Архангельской области стали призерами конкурса "Молодые дарования России"

Художники из Архангельской области стали призерами конкурса "Молодые дарования России"
Фото с сайта "Культура 29"
Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, высокую оценку жюри получили четверо участников из Архангельской области, ставшие его призерами: Анна Жданова, Анастасия Симохина, Арсений Синюшкин и Иван Гришичев.

Анна Жданова занимается рисованием с двух лет. Ее первая персональная выставка рисунков состоялась еще в северодвинском детском саду «Калинка».

– Желание рисовать привело меня в детскую художественную школу, – рассказывает Анна. Благодаря преподавателям, их умению создать творческую атмосферу, я неоднократно становилась победителем и лауреатом городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Новая победа, конечно, очень радует! В этом году, получив общее образование в Северодвинске, я решила продолжить обучение в Санкт-Петербурге по направлению «Дизайн».

Другой призер, Анастасия Симохина, с трех лет занимается народным вокалом, была солисткой студии народного пения «Сударушка». Настя – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Дважды выступала в Норвегии, причем, заработанные на гастролях средства потом передали в детские дома Архангельской области. В 2013 году поступила в Архангельский музыкальный колледж на сольное и хоровое народное пение.

– Моим преподавателем была Галина Пигалева, – комментирует Анастасия. – Она многому меня научила. Искреннюю благодарность хочу высказать всем своим педагогам. Считаю, что каждая моя победа – это их труд. Что касается меня, то сейчас я поступаю в высшее учебное заведение в Москве, на кафедру сольного народного пения.
Много добрых слов своим педагогам адресует и Арсений Синюшкин, кстати, он – бронзовый медалист Дельфийских игр России 2017 года:

– Я учился в детской школе искусств в Архангельске. Сейчас занимаюсь в школе при музыкальном колледже в Архангельске по классу гармони. Учителя много значат для начинающего музыканта, особенно, если хочешь заниматься музыкой всерьез. Вообще, впервые я гармошку услышал еще в раннем детстве, когда играл мой прадедушка. Его старенький инструмент хранится у нас в семье. А еще мама играет на баяне. Музыка – это у нас семейное, наверно. Гармонь в руки – и душа радуется!

А четвертый призер общероссийского конкурса «Молодые дарования России» из Архангельской области – Иван Гришичев. Молодой человек связал свою судьбу с баяном по счастливой случайности. Однажды на улице он нашел старенький инструмент «Этюд», кем-то брошенный на детской площадке. Интересную находку семилетний мальчик принес домой и захотел научиться играть на этом баяне. С восьми лет занимался в детской музыкальной школе. Его учитель – Наталья Шевченко – приложила немало усилий, чтобы сегодня о нем можно было сказать: многократный лауреат международных, российских и областных конкурсов, обладатель восьми Гран-при, в том числе – Гран-при международного конкурса Vinart.

 – Новость, что стал призером в конкурсе «Молодые дарования России», это приятный сюрприз, сам только-только узнал об этом, – заметил Иван. – Я учусь в музыкальной школе и мне предстоит еще многое освоить с помощью педагогов. Планирую и в будущем продолжить образование, хочу стать высокопрофессиональным музыкантом и работать по специальности.

Сегодня 12:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В областном центре устраняют последствия ливнейСегодня 15:22

Поисковики Архангельска выиграли президентский грант Сегодня 11:40

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»Сегодня 11:38
2 комментария

7 августа в Поморье ожидается пасмурная погода и дождиСегодня 07:24

Интересное кино: соцсети живо отреагировали на поездку Игоря Годзиша в автобусеВчера 19:47
6 комментариев

Общество

В ночь с 8 на 9 августа архангелогородцы останутся без водыСегодня 15:07

Награждение участников Соловецкой регаты отложено из-за поломки яхтыСегодня 13:08

В музее Арктики в Архангельске пройдут тематические киносеансыСегодня 12:50

Поисковики Архангельска выиграли президентский грант Сегодня 11:40

В Архангельской области юные лесничие примерили на себя образ госинспектора по охране природы Сегодня 08:19

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Оплачиваете ли вы взносы за капитальный ремонт?
Результаты
Новости рубрик

В ночь с 8 на 9 августа архангелогородцы останутся без воды

Награждение участников Соловецкой регаты отложено из-за поломки яхты

В музее Арктики в Архангельске пройдут тематические киносеансы

Поисковики Архангельска выиграли президентский грант

Около 270 тыс. фильмов и сериалов заказали пользователи "интерактивного ТВ" от "Ростелекома" на Северо-Западе во втором квартале 2017 года

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

В Северодвинске задержан пьяный водитель

В областном центре устраняют последствия ливней

В Мирном задержали магазинного вора

В Приморском районе автомобиль врезался в колодец и опрокинулся

В Северодвинске дебошир избил посетительницу кафе

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

Северодвинск готовится к Дню физкультурника

В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске открылась выставка «Индустриальный Север»

В Приморском районе проходят "Казаковские чтения"

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru