Поисковики Архангельска выиграли президентский грант

Региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Архангельской области стало победителем конкурса на выделение грантовой поддержки президента России.

Проект создания регионального учебного поискового центра получил поддержку в размере 3,6 миллиона рублей.

—В этом году мы заняли 16 место в рейтинге среди 970 победителей гранта. Наш проект называется «Региональный поисковый центр». Планируем создать музей поискового движения Архангельской области и учебный класс для занятий молодежи по направлению «военная археология», – сообщила Елена Недзвецкая, председатель Архангельского регионального отделения «Поисковое движение России».

Помимо конкурса президентских грантов поисковое движение Архангельской области также стало победителем конкурса проектов по линии Министерства образования РФ.

Работа по созданию регионального поискового центра уже началась. На базе регионального центра патриотического воспитания выделено два помещения на нулевом этаже общей площадью 87 квадратных метров с отдельным входом. Сегодня ремонтные работы в самом разгаре.

Региональный поисковый центр будет представлять собой современный, оборудованный учебный класс и музей поисковой работы. Торжественное открытие состоится в День неизвестного солдата 3 декабря 2017 года и будет приурочено к закрытию областной вахты памяти.