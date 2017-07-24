В Архангельской области юные лесничие примерили на себя образ госинспектора по охране природы

На третий день Ассамблеи школьных лесничеств Северо-Запада России, которая проходит в Архангельской области, ее участники примерили на себя образ государственного инспектора по охране окружающей среды.

Под руководством заместителя директора по охране территории Парка Евгения Буторина школьники сформировали рейдовую группу и занялись выявлением нарушений на заповедной территории. По сценарию, молодежи нужно было добраться до нерадивых природопользователей, следуя по «уликам», что те оставили.

Первой таковой стала машина, припаркованная в неположенном месте (на территории ООПТ парковать транспорт можно только в специально отведенных местах). «Следственная группа» зафиксировала марку и номер машины и обнаружила на ней записку, с предполагаемым местом нахождения нарушителей. И погоня началась!

Затем молодежь наткнулась на «груду» мусора из пивных банок и конфетных оберток. Опять нарушение на местности.

Третьей находкой стала гильза от ружья – к грехам «негодяев» добавилась еще и незаконная охота. Буквально через 5 минут к «достижениям» преследуемых приплюсовалась незаконная рубка деревьев.

Недалеко от последнего доказательства вины, на берегу озера, притаились и сами нарушители. Один из них держал в руках пиво той же марки, что удалось обнаружить в мусоре, второй – «рубил» полено для костра, разведенного в неположенном месте. Дополняли противоправную картину установленная в воде рыболовная сеть и отсутствие разрешений на нахождении на территории Парка.

Под руководством старшего группы, дети приступили к допросу. Подозреваемые юлили, предлагали взятки и включали дурака. Но молодежь была непреклонна и призвала нарушителей к ответу – доказательства были железными. Пока одна группа “инспекторов” работала с двумя нарушителями, вторая обнаружила еще одного – с “ружьем”, “подстреленным гусем” и “рыбой”. Тот просто так не дался – детям даже пришлось зафиксировать его руки скотчем, который им предусмотрительно выдали перед тем, как идти в погоню.

Итоговым мероприятием стало заполнение протоколов и взывание к совести “нарушителей”. Те раскаялись и пообещали больше так не делать.

“Мы, госинспектора, не делим людей на “своих” и врагов, не относимся к нарушителям, как к людям, которым невозможно что-то объяснить. Наша главная задача не наказать человека, а образумить его, сделать так, чтобы он вел себя как подобает и не губил природу в дальнейшем”, – резюмировал урок на свежем воздухе Евгений Буторин.

Тему продолжила презентация “Заповедный спецназ”, ведущим которой выступил Артур Мурзаханов, заместитель директора по оперативной работе ФГБУ “Заповедное Подлеморье”.

Спикер с Байкала рассказал о своем опыте по поимке браконьеров и требованиях, что предъявляются к кандидатам на пост госинспектора. Что касается последних – то тут необходимы и высшее профильное образование, служба в вооруженных силах, спортивный разряд и прохождение психологического тестирования. Кроме того, инспектора “Подлеморья” проходят парашютно-десантную подготовку и даже способны, преследуя браконьеров на воде, прыгать с лодки на лодки. Свой рассказ о нелегкой работе по соблюдению порядка рассказчик подкрепил фрагментом видеофильма, где инспекторам приходилось “вязать” сопротивляющихся нарушителей.

Вторая часть рассказа была посвящена любви к животным. Артур Романович еще и замечательный фотограф, регулярно выкладывающий в своем блоге картинки с жителями дикой природы. По его словам, даже дикие животные чувствуют хорошее отношение к себе и дают себя запечатлеть.

“В госинспекторе главное – это любовь к природе. “Физику”, необходимые умения можно натаскать, развить. А вот любовь к окружающему миру и желание заботиться о нем должно быть у любого человека, планирующего заниматься такой работой”, – отметил Артур Мурзаханов.

Самой трогательной частью презентации стал опять же фрагмент фильма, на этот раз посвященный Пухлику – лису, который подружился с оперативной группой заповедника. Животное так доверяет людям, что его защищают, что однажды даже привел их к своей норе.

Продолжилась презентация уже на свежем воздухе. Вместе со своим сыном Яном гость Кенозерья продемонстрировал юным лесникам приемы рукопашной борьбы, которые молодежь, разбившись на пары, отработала под присмотром учителей. И под конец своего насыщенного занятия Артур Мурзаханов научил ребят разбираться в следах – как определить, что браконьеры их запутывают и идут задом наперед, уставшие ли они, тащат ли что на себе.

Пресс-служба Кенозерского национального парка