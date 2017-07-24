Нефтепродукты из Архангельска везут морским путем на Чукотку

Сейчас выполняют рейсы танкеры «Енисей» в устье реки Яна, «Владимир Русанов» на Новую Землю, «Корд» в Обскую губу. Все они грузили дизельное топливо на нефтебазах Архангельска – в поселках Талаги и Глухое, у причала Бункерной компании.

5 августа, приняв в грузовые танки полный груз, из порта вышли два нефтеналивных судна – «Индига» на Певек (Чукотка) и «Котлас» на остров Большевик (архипелаг Северная Земля). А в Архангельск за очередной партией груза прибыл танкер «Полартанк», чтобы доставить его на Новую Землю, - сообщает портал "Правда Севера".

Во всей огромной Арктике стандартная выгрузка нефтепродуктов, то есть, у причала – перекачкой в береговые цистерны, производится только на Диксоне, в Тикси и Певеке. Во всех других пунктах танкеры встают на якорь, сдают груз на наливные баржи. Зачастую используется передача топлива получателю по проложенной прямо на воде шланголинии.