Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 7 августа, 09:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/07/52194.html
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7 августа в Поморье ожидается пасмурная погода и дожди
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами ливни с грозами, ночью туман.
Ветер восточный и юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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